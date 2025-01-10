Суд снова оставил главу Артемовского в СИЗО

Защита мэра Артемовского Константина Трофимова не смогла добиться его освобождения из-под стражи. Чиновник, обвиняемый в получении взятки, останется в СИЗО как минимум до 17 февраля. В декабре Артемовский суд оставил мэра под арестом до 18 февраля.

«Адвокаты Трофимова обжаловали постановление в Свердловском областном суде. Для своего подзащитного они просили более легкой меры пресечения, не связанной с изоляцией от общества. Свердловский областной суд, рассмотрев материалы дела и доводы сторон, внес изменение в постановление суда первой инстанции, уточнив дату содержания Трофимова под стражей по 17 февраля 2025 года включительно», – сообщили в пресс-службе областного суда.

Как уже писал «Новый День», глава города обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. 18 сентября за Константином Трофимовым прямо в администрацию пришли силовики. По версии следствия, в 2022 году обвиняемый получил от руководителей двух муниципальных унитарных предприятий взятки за общее покровительство и попустительство по службе. 20 сентября Трофимов был арестован. В декабре ему продлили арест еще на два месяца.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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