Мэра Дегтярска выпустили из СИЗО

Ревдинский городской суд изменил меру пресечения главе Дегтярска Вадиму Пильникову, которого обвиняют в получении взятки.

Как сообщили в пресс-службе облсуда, с декабря 2024 года Пильникова содержали под стражей. 30 января по ходатайству следователя срок содержания под стражей вновь был продлен. Однако спустя неделю следователь вновь обратился в суд с ходатайством об изменении Пильникову меры пресечения, на этот раз следствие просило для обвиняемого домашний арест.

Ревдинский городской суд, рассмотрев материал, удовлетворил ходатайство. Новая мера пресечения – домашний арест до 5 апреля.

Как уже сообщал «Новый День», под следствием находится не только Пильников, но и два его зама – Андрей Ильин и Виктор Солдатов. Ильина тоже сначала отправили в СИЗО, а потом выпустили под домашний арест. Солдатов находится в СИЗО. Кроме того, под арестом сейчас находится бывший министр ЖКХ области Николай Смирнов.

Дегтярск, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube