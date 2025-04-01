Мэра Дегтярска оставят под домашним арестом

Главу Дегтярска Вадима Пильникова, обвиняемого получении взятки, оставят под домашним арестом.

Как сообщили в пресс-службе областного суда, мера пресечения по ходатайству следователя продлена до 29 апреля.

Напомним, с декабря 2024 года Пильникова содержали под стражей. 30 января по ходатайству следователя срок содержания под стражей вновь был продлен. Однако 10 февраля следователь вновь обратился в суд с ходатайством об изменении Пильникову меры пресечения, на этот раз следствие просило для обвиняемого домашний арест. Ревдинский городской суд, рассмотрев материалы, удовлетворил ходатайство.

Как уже сообщал «Новый День», под следствием находится не только Пильников, но и два его зама – Андрей Ильин и Виктор Солдатов. Ильина тоже сначала отправили в СИЗО, а потом выпустили под домашний арест. Солдатов находится в СИЗО. Кроме того, под арестом сейчас находится бывший министр ЖКХ области Николай Смирнов.

Дегтярск, Елена Владимирова

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