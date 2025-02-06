Бывший замглавы Дегтярска арестован по коррупционному делу

Первоуральский городской суд арестовал бывшего заместителя главы Дегтярска Виктора Солдатова до 4 апреля 2025 года. Как сообщили в пресс-службе суда, Солдатову предъявлено обвинение по ч.4 ст.291.1 Уголовного кодекса РФ – посредничество при передаче взятки в особо крупном размере. Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано в Свердловском областном суде в течение 3 суток.

Как уже писал «Новый День», в декабре стало известно о задержании другого замглавы Дегтярска Андрея Ильина. Его обвинили в превышении должностных полномочий. По версии следствия, он подписал акты о завершении ремонтов на водопроводе, хотя по факту они не были закончены. Кроме того, чтобы на это закрыл глаза его начальник – глава города Вадим Пильников, зам передал ему Audi Q6. Вскоре задержали и самого мэра, на время следствия его поместили в СИЗО, а вот Ильина перевели на домашний арест.

Добавим, сегодня Свердловский областной суд рассмотрит апелляцию на арест бывшего министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова. 24 января его отправили под арест до 17 марта этого года на время следствия, которое ведется по делу о коррупции в особо крупным размере.

Дегтярск, Елена Владимирова

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