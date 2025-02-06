российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 6 февраля 2025, 12:48 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

Бывший замглавы Дегтярска арестован по коррупционному делу

Фото Первоуральского городского суда

Первоуральский городской суд арестовал бывшего заместителя главы Дегтярска Виктора Солдатова до 4 апреля 2025 года. Как сообщили в пресс-службе суда, Солдатову предъявлено обвинение по ч.4 ст.291.1 Уголовного кодекса РФ – посредничество при передаче взятки в особо крупном размере. Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано в Свердловском областном суде в течение 3 суток.

Как уже писал «Новый День», в декабре стало известно о задержании другого замглавы Дегтярска Андрея Ильина. Его обвинили в превышении должностных полномочий. По версии следствия, он подписал акты о завершении ремонтов на водопроводе, хотя по факту они не были закончены. Кроме того, чтобы на это закрыл глаза его начальник – глава города Вадим Пильников, зам передал ему Audi Q6. Вскоре задержали и самого мэра, на время следствия его поместили в СИЗО, а вот Ильина перевели на домашний арест.

Добавим, сегодня Свердловский областной суд рассмотрит апелляцию на арест бывшего министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова. 24 января его отправили под арест до 17 марта этого года на время следствия, которое ведется по делу о коррупции в особо крупным размере.

Дегтярск, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия,