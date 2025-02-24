Бывшего вице-мэра Дегтярска оставили в СИЗО

Бывший замглавы Дегтярска Виктор Солдатов не смог оспорить арест.

Как сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда, по итогам апелляционного рассмотрения постановление об аресте бывшего чиновника осталось в силе. Виктор Солдатов пробудет в СИЗО как минимум до 4 апреля.

Как уже писал «Новый День», 6 февраля Первоуральский городской суд арестовал Виктора Солдатова до 4 апреля 2025 года. Ему предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 291.1 Уголовного кодекса РФ «Посредничество при передаче взятки в особо крупном размере».

В декабре 2024 года стало известно о задержании другого замглавы Дегтярска – Андрея Ильина. Его обвинили в превышении должностных полномочий. По версии следствия, он подписал акты о завершении ремонтов на водопроводе, хотя по факту они не были закончены. Кроме того, чтобы на это закрыл глаза его начальник – глава города Вадим Пильников, зам передал ему Audi Q6. Вскоре задержали и самого мэра, на время следствия его поместили в СИЗО. Впрочем, вскоре обоих выпустили под домашний арест, сначала – Ильина, а 10 февраля – и Пильникова.

Дегтярск, Елена Владимирова

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