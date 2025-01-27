Арест экс-главы минЖКХ обжалуют в суде

Защита бывшего министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова подала документы на обжалование решения Ленинского районного суда об избрании меры пресечения для бывшего чиновника. В прошлую пятницу его отправили под арест до 17 марта этого года на время следствия, которое ведется по делу о коррупции в особо крупным размере.

Напомним, Смирнова задержали по подозрению во взятке в ночь на пятницу, 24 января, в реанимации кардиоцентра. Отставка состоялась неделей ранее. Смирнов проработал в должности министра почти 14 лет. В последний год в поле зрения силовиков оказались сразу два его зама – Игорь Чикризов, которому в итоге не было предъявлено никаких обвинений, однако он ушел в отставку по состоянию здоровья, и Андрею Кислицину, который стал фигурантом уголовного дела о коррупции.

Кислицын был задержан в конце апреля. Его обвинили во взятке в особо крупном размере (то же вменяют теперь и его экс-шефу, ч.6 ст.290 УК РФ). Сообщалось, что Кислицын мог взять 700 тысяч за то, чтобы поставить в муниципалитетах светильники определенной компании.

В мае 2024-го Кислицына помесили в СИЗО, однако в июле он освободился из СИЗО, ему не стали продлевать меру пресечения в виде заключения под стражу, но ненадолго – в том же месяце его опять арестовали, с тех пор бывший замминистра находился в СИЗО в Челябинске. Однако в ноябре 2024-го ему заменили меру пресечения на домашний арест.

В декабре стало известно о задержании замглавы города Дегтярска Андрея Ильина. Его обвинили в превышении должностных полномочий. По версии следствия, он подписал акты о завершении ремонтов на водопроводе, хотя по факту они не были закончены. Кроме того, чтобы на это закрыл глаза его начальник – глава города Вадим Пильников, зам передал ему Audi Q6. Вскоре задержали и самого мэра, на время следствия его поместили в СИЗО, а вот Ильина перевели на домашний арест.

Екатеринбург, Елена Сычева

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