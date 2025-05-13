Паслер будет лично контролировать борьбу с коррупцией на Урале

Врио губернатора Денис Паслер утвердил региональную антикоррупционную программу, причем контроль ее исполнения оставил за собой. Документ опубликован на портале правовой информации.

В программе – несколько основных направлений, в том числе – совершенствование антикоррупционной экспертизы нормативно-правовых актов, предотвращение конфликтов интересов у госслужащих, усиление контроля за их доходами и расходами, обеспечение прозрачности сделок по аренде и продаже земельных участков, находящихся в госсобственности, обобщение информации о расходах областного бюджета на осуществление госзакупок и так далее.

Как уже писал «Новый День», начиная с прошлого года, в Свердловской области было возбуждено несколько уголовных дел о преступлениях коррупционной направленности, фигурантами которых стали государственные и муниципальные служащие.

Так, главу Дегтярска Вадима Пильникова задержали 6 декабря за получение взятки в особо крупном размере. До этого, 27 ноября в здании администрации Дегтярска прошли обыски, после которых был задержан замглавы по ЖКХ Андрей Ильин. Дело Пильникова уже ушло в суд. Про версии следствия, в апреле 2024 года Пильников получил от одного из своих замов 890 тысяч рублей и Audi Q6 за сокрытие того факта, что замглавы лично и через доверенное лицо управлял коммерческими организациями вопреки установленным законодательством запретам.

Также завершено следствие в отношении главы Артемовского городского округа Константина Трофимова. По версии следствия, Трофимов в период с июня по декабрь 2022 года получил взятки на общую сумму 3,9 млн рублей от и.о. директора МУП «Загородный оздоровительный комплекс имени Павлика Морозова» за общее покровительство и попустительство по службе. Мэр продлял с ней трудовой договор и скрывал выявленные нарушения в работе лагеря.

В конце января по обвинению во взятке был арестован бывший министр ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов. Его замы, Чикризов и Кислицын, также стали фигурантами уголовного дела. Смирнов будет находиться под стражей как минимум до 17 мая.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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