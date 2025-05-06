Мэр Артемовского пойдет под суд за взятку в виде водонагревателя

В ближайшее время будет отправлено в суд уголовное дело в отношении главы Артемовского городского округа Константина Трофимова, обвиняемого в получении взятки.

По версии следствия, Трофимов в период с июня по декабрь 2022 года получил взятки на общую сумму 3,9 млн рублей от и.о. директора МУП «Загородный оздоровительный комплекс имени Павлика Морозова» за общее покровительство и попустительство по службе. Мэр продлял с ней трудовой договор и скрывал выявленные нарушения в работе лагеря, сообщает пресс-служба прокуратуры.

Кроме того, осенью 2022 года Трофимов, по версии следствия, получил от директора МУП «Управляющая компания «Наш дом Артемовский» взятку в виде водонагревателя стоимостью свыше 20 тыс. рублей, а также услуги по установке водонагревателя стоимостью 2 тыс. рублей. Глава способствовал нахождению директора УК в должности, продлял с ним трудовой договор, скрывал нарушения в работе.

Как уже писал «Новый День», 18 сентября 2024 года за Константином Трофимовым прямо в администрацию пришли силовики. 20 сентября Трофимов был арестован. В декабре ему продлили арест еще на два месяца, в феврале – еще на один, потом – еще на два.

Кроме того, в конце января по обвинению во взятке был арестован бывший министр ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов. Его замы, Чикризов и Кислицын, стали фигурантами уголовного дела. Предполагается, что с делом минЖКХ также связаны аресты главы Дегтярска Владимира Пильникова и его замов Андрея Ильина и Виктора Солдатова.

Артемовский, Елена Владимирова

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