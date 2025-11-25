российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 25 ноября 2025, 08:39 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

Осужден бывший мэр, получивший взятку водонагревателем

Фото: прокуратура

Бывший мэр Артемовского Константин Трофимов осужден за получение взятки в особо крупном размере. Суд приговорил его к 10 годам колонии строгого режима. Кроме того, как сообщили в пресс-службе прокуратуры, Трофимова на 9 лет лишили права занимать руководящие должности на госслужбе, оштрафовали на 3 млн рублей и взыскали в доход государства полученные взятки – 3,9 млн рублей и водонагреватель.

Как уже писал «Новый День», Трофимов в период с июня по декабрь 2022 года получил взятки на общую сумму 3,9 млн рублей от и.о. директора МУП «Загородный оздоровительный комплекс имени Павлика Морозова» за общее покровительство и попустительство по службе.

Кроме того, осенью 2022 года Трофимов получил от директора МУП «Управляющая компания «Наш дом Артемовский» взятку в виде водонагревателя стоимостью около 20 тыс. рублей. «Глава способствовал нахождению директора УК в должности, продлял с ним трудовой договор, скрывал нарушения в работе», – говорится в сообщении прокуратуры.

18 сентября 2024 года за Константином Трофимовым прямо в администрацию пришли силовики. 20 сентября Трофимов был арестован.

Артемовский, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы доверяете мессенджеру МАХ?

Голосовать!

Ссылки по теме

Мэр Артемовского пойдет под суд за взятку в виде водонагревателя

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия, Скандалы и происшествия,