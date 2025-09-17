В Артемовском ищут нового мэра, старого судят за взятку в виде водонагревателя

В Артемовском местная дума объявила конкурс по отбору кандидатов на пост главы города. Желающие могут подать заявление и необходимый пакет документов до 25 сентября включительно, сообщается на официальном сайте думы.

Со стороны муниципалитета в конкурсную комиссию вошли председатель и зампредседателя думы, почетный гражданин и член общественной палаты города. Со стороны губернатора – первый замруководителя аппарата губернатора и правительства Вадим Дубичев, советник заместителя губернатора – руководителя аппарата Елена Омарова, управляющий администрацией Восточного управленческого округа Николай Клевец и Наталья Соколова – замдиректора департамента по МСУ.

Как уже писал «Новый День», сейчас Артемовский горсуд рассматривает по существу уголовное дело в отношении бывшего главы Константина Трофимова, обвиняемого в получении взятки.

По версии следствия, Трофимов в период с июня по декабрь 2022 года получил взятки на общую сумму 3,9 млн рублей от и.о. директора МУП «Загородный оздоровительный комплекс имени Павлика Морозова» за общее покровительство и попустительство по службе.

Кроме того, осенью 2022 года Трофимов, по версии следствия, получил от директора МУП «Управляющая компания «Наш дом Артемовский» взятку в виде водонагревателя стоимостью около 20 тыс. рублей. Глава способствовал нахождению директора УК в должности, продлял с ним трудовой договор, скрывал нарушения в работе.

18 сентября 2024 года за Константином Трофимовым прямо в администрацию пришли силовики. 20 сентября Трофимов был арестован.

Артемовский, Елена Владимирова

