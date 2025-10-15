российское информационное агентство 18+

На кресло попавшего под суд мэра претендуют три кандидата

За пост главы Артемовского, бывший мэр которого, Константин Трофимов, сейчас находится под судом по обвинению в получении взятки, претендуют трое.

Как сообщается на сайте местной думы, на конкурс подали документы три человека – руководитель МУП «Буланашское ЖКХ» Игорь Бабкин, директор физкультурно-оздоровительного центра «Сигнал» Михаил Корелин и врио главы города Андрей Клименко. Первый этап конкурса назначен на 21 октября.

Как уже писал «Новый День», сейчас Артемовский горсуд рассматривает по существу уголовное дело в отношении бывшего главы Константина Трофимова, обвиняемого в получении взятки.

По версии следствия, Трофимов в период с июня по декабрь 2022 года получил взятки на общую сумму 3,9 млн рублей от руководителя детского оздоровительного лагеря, а также взятку в виде водонагревателя стоимостью около 20 тыс. рублей от директора местной УК.

Артемовский, Елена Владимирова

