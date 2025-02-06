Замы Смирнова стали фигурантами уголовного дела экс-министра ЖКХ

Заместители министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Игорь Чикризов и Андрей Кислицын стали фигурантами уголовного дела в отношении своего бывшего начальника Николая Смирнова. Об этом было сказано во время сегодняшнего рассмотрения апелляционной жалобы адвоката экс-главы минЖКХ в областном суде.

Отметим, что фигурантами могут быть не только обвиняемые или подозреваемые, но также и свидетели по уголовному делу.

Как ранее писал «Новый День», Игорь Чикризов, будучи заместителем министра, привлекал внимание силовиков, однако обвинений ему не предъявляли, позднее он ушел в отставку по собственному желанию. Андрей Кислицын, напротив, продолжает числиться заместителем министра энергетики и ЖКХ Свердловской области, однако ему были предъявлены обвинения по делу о коррупции, несколько месяцев он провел в СИЗО, однако не так давно меру пресечения ему изменили – на не связанную с лишением свободы.

Николай Смирнов подал в отставку после новогодних каникул, а спустя десять дней его задержали в реанимации кардиоцентра и поместили под арест решением Ленинского суда. Экс-чиновнику вменяют взятку в особо крупном размере. Детали дела (кто и по какому поводу мог дать ему деньги) не разглашаются. Сегодня облсуд отклонил апелляцию адвоката бывшего министра – он просил освободить Смирнова из СИЗО и отправить под домашний арест на иждивение сына. Экс-глава минЖКХ региона останется под стражей до 17 марта.

Екатеринбург, Елена Сычева

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