Экс-министр ЖКХ Николай Смирнов остался под арестом

Свердловский областной суд, рассмотрев апелляцию защиты бывшего министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова, вынес решение оставить арестованного в СИЗО.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сам Николай Смирнов в суде не присутствовал. Адвокат заявил, что экс-министра не обвиняют ни в чем, кроме получения взятки, и попросил отпустить его под домашний арест, чтобы его содержал сын. Представитель прокуратуры напомнил, что взятка – особо тяжкое преступление.

Напомним, 24 января Николая Смирнова отправили под арест до 17 марта на время следствия, которое ведется по делу о коррупции в особо крупным размере.

Экс-министра задержали по подозрению во взятке в ночь на пятницу, 24 января, в реанимации кардиоцентра. Отставка состоялась неделей ранее, Смирнов проработал в должности министра почти 14 лет.

В последний год в поле зрения силовиков оказались сразу два его зама: Игорь Чикризов, которому в итоге не было предъявлено никаких обвинений, однако он ушел в отставку по состоянию здоровья, и Андрей Кислицин, который стал фигурантом уголовного дела о коррупции. В мае 2024-го Кислицына помесили в СИЗО, однако в июле он освободился, но ненадолго – в том же месяце его опять арестовали, с тех пор бывший замминистра находился в СИЗО в Челябинске. В ноябре 2024-го ему заменили меру пресечения на домашний арест.

Екатеринбург, Елена Владимирова, Степан Фатхиев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube