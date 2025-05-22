Паслер назначил нового главного борца с коррупцией

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер назначил нового директора департамента противодействия коррупции. Им стал бывший прокурор Кировской области Андрей Оборок.
Как сообщили в ДИПе, новый руководитель приступил к исполнению обязанностей 22 мая.
Андрей Оборок родился в Шадринске Курганской области в 1974 году. Окончил Свердловский юридический институт. Прошел путь от помощника до прокурора города Кургана. В разные годы работал заместителем прокурора Челябинской и Свердловской областей. Пять лет возглавлял прокуратуру Кировской области. Женат, воспитывает двух детей.
Как уже сообщал «Новый День», предыдущий борец с коррупцией, Ильхам Ширалиев, ушел в отставку сразу после губернатора Евгения Куйвашева.
13 мая Денис Паслер утвердил региональную антикоррупционную программу, причем контроль ее исполнения оставил за собой.
Екатеринбург, Елена Владимирова
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