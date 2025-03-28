Борец с коррупцией из команды Куйвашева подал в отставку

Директор департамента противодействия коррупции Свердловской области Ильхам Ширалиев подал в отставку. Об этом сообщают источники «Нового Дня».

Напомним, Евгений Куйвашев назначил Ильхама Ширалиева на эту должность в 2022 году. В Свердловской области чиновник живет с 2016 года. Он занимал посты директора Контрольного департамента губернатора и правительства Свердловской области, заместителя руководителя администрации губернатора – директора департамента кадровой политики и контроля и директора департамента противодействия коррупции и контроля Свердловской области.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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