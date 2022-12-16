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Пятница, 16 декабря 2022, 08:11 мск

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Куйвашев назначил главного антикоррупционера области

Губернатор Евгений Куйвашев назначил директором департамента противодействия коррупции, членом правительства Свердловской области Ильхама Ширалиева. Об этом сообщили в департаменте информполитики.

Ильхам Ширалиев работал в ГУ ФССП России по Москве, в центральном аппарате Минюста России, затем – занимал должность замначальника ГУ Минюста России по Нижегородской области. В Свердловской области чиновник живет с 2016 года. Он занимал посты директора Контрольного департамента губернатора и правительства Свердловской области, заместителя руководителя администрации губернатора – директора департамента кадровой политики и контроля и директора департамента противодействия коррупции и контроля Свердловской области. Сложил полномочия вместе с другими членами правительства после сентябрьских выборов губернатора.

Добавим, в октябре Евгений Куйвашев реорганизовал департамент противодействия коррупции и контроля. Функции контроля были переданы аппарату губернатора и правительства, который возглавляет замгубернатора Валерий Чайников.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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