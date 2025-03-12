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Среда, 12 марта 2025, 13:09 мск

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Экс-министру ЖКХ Николаю Смирнову продлили арест до 17 мая

Ленинский райсуд Екатеринбурга по ходатайству следователя продлил срок содержания под стражей бывшему министру энергетики и ЖКХ Николаю Смирнову. Как сообщили в пресс-службе суда, Смирнов останется под арестом до 17 мая включительно. Постановление суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано.

Как уже писал «Новый День», 24 января Николая Смирнова отправили под арест до 17 марта на время следствия, которое ведется по делу о коррупции в особо крупном размере. Экс-министра задержали по подозрению во взятке в ночь на пятницу, 24 января, в реанимации кардиоцентра. Отставка состоялась неделей ранее, Смирнов проработал в должности министра почти 14 лет.

6 февраля Свердловский областной суд, рассмотрев апелляцию защиты бывшего министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова на арест, вынес решение оставить арестованного в СИЗО.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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