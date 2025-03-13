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Четверг, 13 марта 2025, 09:49 мск

Новости Екатеринбург

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Обвиняемый в коррупции замминистра ЖКХ уволен

Замминистра энергетики и ЖКХ Свердловской области Андрей Кислицын отправлен в отставку. Об этом сообщил близкий к областной администрации канал «Не для протокола».

Как ранее писал «Новый День», Андрей Кислицын был задержан в конце апреля 2024 года. Его обвинили во взятке в особо крупном размере. Сообщалось, что Кислицын мог взять 700 тысяч за то, чтобы поставить в муниципалитетах светильники производства определенной компании.

В мае 2024-го Кислицына поместили в СИЗО, однако в июле он освободился, ему не стали продлевать меру пресечения в виде заключения под стражу, но ненадолго – в том же месяце его опять арестовали, с тех пор бывший замминистра находился в СИЗО в Челябинске. Однако в ноябре 2024-го ему заменили меру пресечения на домашний арест.

Добавим, накануне Ленинский райсуд Екатеринбурга по ходатайству следователя продлил срок содержания под стражей бывшему министру энергетики и ЖКХ Николаю Смирнову, также обвиняемому в получении взятки. Смирнов останется под арестом до 17 мая включительно.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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