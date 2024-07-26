Челябинский суд не выпустил из-под стражи свердловского замминистра

Челябинский областной суд рассмотрел в апелляционном порядке жалобу адвоката заместителя Министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области Андрея Кислицына, обвиняемого в получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

Как уже сообщал «Новый День», чиновника арестовали 28 апреля.

По версии следствия, по версии следствия, он через посредника – бывшего депутата Заксобрания Свердловской области от ЛДПР (2016-2021), а ныне советника по GR свердловского филиала «ЭнергоСбыТ Плюс» Павла Мякишева получил взятку в размере 700 тыс рублей за совершение незаконных действий в интересах компании, занимающейся поставками светильников в муниципалитеты.

25 июня Центральный районный суд Челябинска продлил Кислицыну срок содержания под стражей до 27 сентября 2024 года.

Обжалуя постановление районного суда, адвокат просил его отменить, избрать в отношении подзащитного иную меру пресечения, не связанную с изоляцией от общества. Однако вердикт был оставлен без изменения.

Челябинск, Павел Зварзин

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