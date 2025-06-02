На Урале начали судить бывшего замминистра ЖКХ и экс-депутата

В Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга начался уголовный процесс в отношении бывшего замминистра ЖКХ Свердловской области Андрея Кислицына и экс-депутата заксо от ЛДПР Павла Мякишева.

Как сообщили в пресс-службе суда, Кислицын обвиняется в совершении преступления по ч. 6 ст. 290 УК РФ «Получение должностным лицом через посредника взятки в виде денег, в особо крупном размере», Мякишев – по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ «Посредничество во взяточничестве, в особо крупном размере». Судья Юлия Меркулова.

Как уже сообщал «Новый День», по версии следствия, замминистра через посредника – бывшего депутата заксобрания Свердловской области от ЛДПР (2016-2021), а ныне советника по GR свердловского филиала «ЭнергоСбыТ Плюс» Павла Мякишева получил взятку в размере 700 тыс. рублей за совершение незаконных действий в интересах компании, занимающейся поставками светильников в муниципалитеты.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube