В Екатеринбурге арестовали бывшего замминистра ЖКХ и экс-депутата

В Екатеринбурге суд по ходатайству прокуратуры арестовал бывшего заместителя министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Андрея Кислицына и экс-депутата заксо Павла Мякишева, обвиняемых во взяточничестве.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, ранее оба фигуранта находились под более мягкой мерой пресечения – подпиской о невыезде и надлежащем поведении, однако неоднократно нарушали правила, поэтому прокурор ходатайствовал об их заключении под стражу.

Верх-Исетский районный суд удовлетворил ходатайство прокурора и избрал в отношении Андрея Кислицына и Павла Мякишева меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца, то есть до 5 апреля 2026 года.

Как уже сообщал «Новый День», по версии следствия, Кислицын через посредника – бывшего депутата заксобрания Свердловской области от ЛДПР (2016-2021) Павла Мякишева получил взятку в размере 700 тыс. рублей за совершение незаконных действий в интересах компании, занимающейся поставками светильников в муниципалитеты.

Екатеринбург, Елена Владимирова

