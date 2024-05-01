В Екатеринбурге арестован замминистра ЖКХ Андрей Кислицын

Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал заместителя министра ЖКХ Свердловской области Андрея Кислицына. По данным СМИ, чиновника подозревают во взятке. Подробности уголовного дела пока неизвестны.

Официальных комментариев по задержанию Андрея Кислицына нет. Издание Ura.ru со ссылкой на свои источники сообщает, что замминистра 27 апреля был на рабочем месте, а на следующий день его взяли под стражу.

По данным сайта минЖКХ, Кислицын курирует вопросы реализации госпрограммы развития жилищно-коммунального хозяйства и повышения энергетической эффективности Свердловской области.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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