Вслед за замминистра арестовали бывшего депутата

В Екатеринбурге арестован бывший депутат заксо Свердловской области Павел Мякишев.

Как сообщили в пресс-службе Ленинского райсуда, речь идет о посредничестве при передаче взятки в особо крупном размере. Бывший депутат останется под арестом до 26 июня.

Напомним, накануне стало известно об аресте замминистра ЖКХ Андрея Кислицина. По версии СМИ, эти два ареста могут быть связаны друг с другом.

Павел Мякишев был депутатом заксобрания от ЛДПР в 2016-2021 гг.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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