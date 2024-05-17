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Пятница, 17 мая 2024, 15:57 мск

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Замминистра ЖКХ останется под стражей до 26 июня

Фото: Свердловский облсуд

Заместитель министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Андрей Кислицын останется под стражей как минимум до 26 июня.

Как сообщили в пресс-службе областного суда, адвокаты чиновника в апелляции просили избрать чиновнику меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей, ссылаясь на состояние его здоровья. Однако суд оставил в силе предыдущее решение.

Напомним, Кислицын был задержан, а затем арестован в конце апреля. Чиновник обвиняется в преступлении, предусмотренном ч.6 ст.290 УК РФ «Получение взятки в особо крупном размере».

Екатеринбург, Елена Владимирова

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