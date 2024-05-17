Замминистра ЖКХ останется под стражей до 26 июня

Заместитель министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Андрей Кислицын останется под стражей как минимум до 26 июня.
Как сообщили в пресс-службе областного суда, адвокаты чиновника в апелляции просили избрать чиновнику меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей, ссылаясь на состояние его здоровья. Однако суд оставил в силе предыдущее решение.
Напомним, Кислицын был задержан, а затем арестован в конце апреля. Чиновник обвиняется в преступлении, предусмотренном ч.6 ст.290 УК РФ «Получение взятки в особо крупном размере».
Екатеринбург, Елена Владимирова
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