В администрацию Дегтярска пришли силовики

Сегодня утром в администрацию Дегтярска приехали следователи. По неофициальным данным, у них возникли вопросы к мэру и его подчиненным.

По данным источника агентства Ura.ru, силовиков интересуют мэр Вадим Пильников, его зам Андрей Ильин и директор МКУ «УЖКХ» Игорь Капустник.

«Ильина с утра привезли в администрацию в сопровождении спецназа на следственные действия. Также оперативники работают с Пильниковым и Капустником», – поделился источник. Вероятно, речь идет о коррупционных преступлениях.

В приемной главы «Новому Дню» отказались подтвердить или опровергнуть эту информацию, но сообщили, что Пильников находится на рабочем месте.

В СУ СКР Свердловской области следственные действия в мэрии Дегтярска также не комментируют.

Как уже писал «Новый День», в марте 2024 года на заседании заксо начальник областного ГУ МВД Александр Мешков заявил, что в этом году в Свердловской области как минимум один глава муниципалитета может предстать перед судом за преступление коррупционного характера.

20 сентября был арестован глава Артемовского Константин Трофимов. Мэр обвиняется в получении взятки в особо крупном размере.

Дегтярск, Елена Владимирова

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