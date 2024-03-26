Еще одному уральскому мэру грозит уголовка за взятку

В этом году в Свердловской области еще один глава муниципалитета может предстать перед судом за преступление коррупционного характера. Об этом сообщил сегодня на заседании заксо начальник областного ГУ МВД Александр Мешков.

«В 2023 году зарегистрировано 662 преступления коррупционного характера. В поле нашего самого пристального внимания – коррупция со стороны руководителей различного уровня, в прошлом году были и главы муниципалитетов.. По этическим соображениям и в интересах следствия я не буду называть имен, но думаю, что в этом году в отношении еще одного главы будет возбуждено уголовное дело», – сказал Мешков.

Напомним, в начале этого месяца бывший глава Пышмы Виктор Соколов осужден по обвинению в получении взятки. В случае вступления приговора в силу он проведет в колонии строгого режима 8 лет и заплатит штраф 15 млн рублей (10-кратный размер взятки). Также суд взыскал с него в пользу государства 1,5 млн рублей и запретил работать в органах власти 5 лет после отбытия срока.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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