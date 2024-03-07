Бывшего мэра приговорили к 8 годам строгого режима и штрафу в 15 млн рублей

Бывший глава Пышмы Виктор Соколов осужден по обвинению в получении взятки. В случае вступления приговора в силу он проведет в колонии строгого режима 8 лет и заплатит штраф 15 млн рублей (10-кратный размер взятки). Также суд взыскал с него в пользу государства 1,5 млн рублей и запретил работать в органах власти 5 лет после отбытия срока, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Напомним, 28 февраля 2024 года дума Пышмы отправила Соколова в отставку за коррупционные нарушения: глава сам себя привлекал к внеурочной работе и сам себе начислял рабочие часы. В это же время в Камышловском суде уже находилось на рассмотрении уголовное дело о взятке. Сегодня суд признал Соколова виновным.

Суть дела – в том, что с сентября 2014 года по декабрь 2019-го Соколов получил свыше 1,5 миллиона рублей за общее покровительство от директора МУП «Водоканалсервис». Также в качестве взятки мэру снесли старую и построили новую веранду в его частном доме.

Пышма, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube