Бывший мэр Пышмы пойдет под суд за взятку

Бывший глава Пышмы Виктор Соколов предстанет перед судом по обвинению в получении взятки в особо крупном размере.

По версии следствия, в период с сентября 2014 года по декабрь 2019 года Соколов лично получил взятку в размере 450 тыс. рублей. Также ему привезли строительные материалы, снесли старую и построили новую веранду на территории его частного дома.

«Денежные средства бывшему главе городского округа были переданы за общее покровительство и попустительство по службе в пользу директора МУП «Водоканалсервис». Общая сумма полученной взятки составила свыше 1,5 млн рублей. Уголовное дело направлено в Камышловский районный суд для рассмотрения по существу», – сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Добавим, в 2022 году Виктор Соколов участвовал в выборах депутатов местной думы, но успеха не добился. В 4-мандатном избирательном округе № 4 за него проголосовали только 67 избирателей, а за его соперников – 528, 319, 310 и 301 человек.

Пышма, Елена Владимирова

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