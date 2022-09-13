Мэр Пышмы не смог избираться в местную думу

Глава Пышминского городского округа Виктор Соколов, который баллотировался в местную думу, не сможет стать депутатом, после того как истечет его срок мэрских полномочий.

Как сообщается в системе ГАС «Выборы», в 4-мандатном избирательном округе № 4 за Виктора Соколова проголосовали только 67 избирателей. Победители получили 528, 319, 310 и 301 голос. Кроме того, в Пышме оказался самый низкий результат по голосованию за действующего губернатора Евгения Куйвашева – на нескольких участках глава региона не смог собрать даже половины голосов. Например, на участках № 697 и 701 за него проголосовали по 43% избирателей, на № 723 – 45 %. Правда, ряд других участков показали одобрение под 80%, и итоговый результат для Куйвашева в этой территории – 53,59%.

Напомним, сейчас в округе проходит конкурс по выбору главы. На рассмотрение думы представлены два кандидата: директор местного управления культуры и туризма Владимир Калинин и предприниматель Дмитрий Кравец.

Пышма, Елена Владимирова

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