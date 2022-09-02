За кресло мэра Пышмы борются 8 человек. Действующий глава идет в думу

Во второй тур конкурса по отбору кандидатов на пост мэра Пышмы вышли восемь претендентов. В понедельник, 5 сентября, они представят комиссии свои программы развития муниципалитета.

Как сообщается на официальном сайте Пышминского городского округа, во второй тур прошли: замглавы Андрей Варлаков, директор местного управления культуры и туризма Владимир Калинин, директор МУП «Водоканалсервис» Владимир Кочкин, предприниматель Дмитрий Кравец, ветеран войны в Афганистане Вячеслав Некрасов, директор местного Центра физической культуры и спорта Иван Сенцов, замначальника отдела АО «Екатеринбурггаз» Станислав Фоминых, директор Управления образования и молодежной политики Юрий Шемякин. Добавим, все они, кроме Варлакова, Кравца и Некрасова, одновременно баллотируются в депутаты.

Отметим, что Виктор Соколов, который возглавляет Пышму с 2013 года, в конкурсе не участвует. По данным ряда СМИ, мэра подозревают во взяточничестве. Это, впрочем, не мешает ему участвовать в выборах депутатов городской думы, которые пройдут в один день с губернаторскими. Соколов выдвинулся от «Единой России». В пресс-службе регионального отделения партии сообщили, что информации о возбуждении уголовного дела в отношении Виктора Соколова у них нет.

Пышма, Елена Владимирова

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