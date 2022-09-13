Пышма, Екатеринбург и Среднеуральск стали городами, где меньше всего любят губернатора

Евгений Куйвашев получил более половины голосов пришедших на выборы избирателей во всех городах Свердловской области. Но самое провальное голосование оказалось в Пышминском городском округе – в этом небольшом поселении на нескольких участках глава региона не смог собрать даже половины голосов. Например, на участках № 697 и 701 за него проголосовали по 43% избирателей, на № 723 – 45 %. Правда, ряд других участков показали одобрение под 80%, и итоговый результат для Куйвашева в этой территории – 53,59%.

На втором месте в числе территорий, где за Куйвашева проголосовали меньше всего, – Кировский район Екатеринбурга, 54,23 %. Кстати, больше всего в Екатеринбурге губернатора любят жители Железнодорожного и Орджоникидзевской районов – там он получил более 58% голосов.

На третьем месте Среднеуральск с результатом 54,83%. В отличие от Пышмы, здесь более ровное распределение голосов избирателей, на всех участках глава получил 50-56%.

Самую высокую лояльность губернатору показали жители северного Волчанска – 93,88%. Более 80% голосов Куйвашев смог получить в Талице, Ирбитском районе и Верхнем Тагиле.

Добавим, на прошедших выборах Евгений Куйвашев получил 65,78% голосов, но явка в этот раз была самая низкая за всю историю выборов главы Свердловской области. Политологи объяснили такую низкую явку отсутствием интриги, а избирком – демократией.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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