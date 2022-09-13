Главе проблемного Среднеуральска пророчат отставку

В Свердловской области говорят о том, что в ближайшее время глава Среднеуральска Александр Ковальчик с большой вероятностью уйдет в отставку. Сам глава заявил «Новому Дню»: «У меня есть пресс-секретарь, есть стандартный ответ: сижу, работаю», – и добавил, что у него мало времени, он находится на встрече.

Одной из причин напряженной ситуации в Среднеуральске может быть не самый лучший результат по выборам губернатора Свердловской области. За Евгения Куйвашева проголосовали только 54,83% горожан (в среднем по области – 65,87%). Это третье место с конца.

Добавим, все последние месяцы Среднеуральск преследовали несчастья в коммунальной сфере. В конце августа в федеральную повестку попала жуткая история – двое рабочих погибли на территории водопроводного канализационного хозяйства. По предварительным данным, мужчина и женщина отравились парами скопившейся газовой смеси. Возбуждено уголовное дело. В городе говорят, что очистные сооружения давно были проблемными. Контракт на их реконструкцию заключен еще при прежнем мэре Андрее Зашляпине, но при Ковальчике был расторгнут. Компания, которая оказалась аффилирована с бывшим мэром, не исполнила своих обязательств. Сейчас в городе готов новый проект реконструкции, но нужны деньги.

Несмотря на сложную ситуацию, решение о смене главы будет в конечном итоге принимать не он сам, а губернатор Евгений Куйвашев. Не исключено, что Ковальчика еще попросят остаться: по данным источников агентства, желающих возглавить проблемную территорию немного.

Как уже сообщал «Новый День», сложный муниципалитет Александр Ковальчик возглавил не так давно – в январе 2021 года. До этого он около месяца возглавлял аппарат мэрии Екатеринбурга, до этого – два года был первым замом главы Екатеринбурга (на этой должности его сменил нынешний глава уральской столицы Алексей Орлов). Еще раньше, с 2018 по январь 2019 года Александр Ковальчик был министром экономики Свердловской области.

Но дольше всего, с 2010 по 2018 год, Ковальчик возглавлял екатеринбургский МУП «Водоканал». В 2013 году он по обвинению по ч. 1 ст. 201 «Злоупотребление полномочиями», ч. 4 ст. 160 УК РФ «Присвоение и растрата» находился несколько месяцев в СИЗО, но затем был выпущен под подписку о невыезде. В июле 2015 года Александру Ковальчику был вынесен оправдательный приговор. Затем чиновник отсудил у Минфина РФ более 3 миллионов рублей за то, что был необоснованно привлечен к уголовной ответственности.

Незадолго до ухода Ковальчика из «Водоканала» разгорелся скандал с иловыми отложениями, которые сбрасывал МУП. Подрядчик муниципального предприятия, как оказалось, связанный с руководителем «Водоканала», вместо утилизации опасных отходов из канализации просто развозил их по окрестным лесам. О проблеме на медиафоруме ОНФ свердловские журналисты пожаловались президенту Владимиру Путину, и только тогда дело сдвинулось с мертвой точки.

Среднеуральск, Елена Владимирова

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