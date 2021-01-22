Александр Ковальчик стал врио главы Среднеуральска

Бывший первый зам главы Екатеринбурга Александр Ковальчик утвержден временно исполняющим обязанности главы Среднеуральска.

Об этом «Новому Дню» сообщили в аппарате городской думы. На заседании, состоявшемся накануне вечером, депутаты приняли отставку прежнего главы Андрея Зашляпина, который перед уходом успел назначить Ковальчика своим первым замом, и объявили конкурс по отбору кандидатур на должность главы. Документы начнут принимать с 1 февраля. Неофициально фаворитом уже называют Ковальчика.

Напомним, 18 января Александр Ковальчик покинул мэрию Екатеринбурга. На тот момент он занимал должность главы аппарата, но недолго – с 21 декабря. До этого он был первым заместителем главы. Но незадолго до своего возвращения в областное правительство тогда еще мэр Александр Высокинский назначил первым замом Орлова, а Ковальчика понизил в должности.

Среднеуральск, Евгения Вирачева

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