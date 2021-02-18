В мэрию Среднеуральска с обысками пришли сотрудники ФСБ и СКР

Сегодня в администрации Среднеуральска проходят следственные действия, в которых участвуют сотрудники ФСБ и Следственного комитета.

Осведомленный источник рассказал «Новому Дню», что эти действия связаны с уголовным делом по статье 159 УК РФ «Мошенничество». События, которые интересуют силовиков, произошли еще во время работы в Среднеуральске команды прежнего мэра – Андрея Зашляпина.

Как уже сообщал «Новый День», Андрей Зашляпин неожиданно ушел в отставку в январе 2021 года, не проработав и двух лет. На своей странице «ВКонтакте» он написал: «Сегодня, после 20 месяцев работы на посту главы администрации городского округа Среднеуральск, мною подписано заявление об уходе с должности. Не буду вдаваться в долгие объяснения причин, подчеркну только, что это не вызвано результатами моей работы». Мэр признался, что эти месяцы были самыми сложными в его жизни, но ему не стыдно за все сделанное.

Сейчас врио главы города является бывший вице-мэр Екатеринбурга – Александр Ковальчик. Он же один из участников проходящего сейчас конкурса на замещение поста мэра.

Среднеуральск, Евгения Вирачева

Среднеуральск. Другие новости 18.02.21

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