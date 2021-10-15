ФСБ проводит обыски в администрации Среднеуральска

ФСБ и Следственный комитет проводят обыски в администрации Среднеуральска – интерес силовиков вызвала деятельность управления ЖКХ. Точнее – работы по муниципальному контракту между МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» и ООО «Среднеуральское стройуправление», заключенному в августе 2019 года. Сумма контракта составила 625,9 млн рублей, со сроком исполнения – до июля 2021 года.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, реконструкция проводилась за счет средств областного и местного бюджетов. Сотрудники управления ЖКХ приняли и оплатили подрядчику работы, не предусмотренные сметой, ущерб для муниципального учреждения составил около 21 млн рублей. Прокуратура по итогам проверки направила материалы в следственные органы, после чего было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями».

В ФСБ и СК по Свердловской области от комментариев воздерживаются. Глава Среднеуральска Александр Ковальчик (был назначен на эту должность в январе 2021 года) на звонки корреспондента «Нового Дня» не отвечает.

Добавим, это не первый визит силовиков в мэрию Среднеуральска – ФСБ и СК уже проводили там мероприятия в феврале этого года. Тогда визит силовиков, по данным источника, связывали с уголовным делом по статье 159 УК РФ «Мошенничество», предполагалось, что само нарушение закона произошло еще тогда, когда главой города был Андрей Зашляпин.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

Екатеринбург. Другие новости 15.10.21

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