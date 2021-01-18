Мэр Среднеуральска уходит в отставку

Глава Среднеуральска Андрей Зашляпин покидает свой пост, не проработав и двух лет. Об этом он сам сообщил на своей странице «ВКонтакте».

«Сегодня, после 20 месяцев работы на посту главы администрации городского округа Среднеуральск, мною подписано заявление об уходе с должности. Не буду вдаваться в долгие объяснения причин, подчеркну только, что это не вызвано результатами моей работы», – указал Зашляпин. Мэр признался, что месяцы были самыми сложными в его жизни, но ему не стыдно за все сделанное. «Мне не стыдно перед своими работодателями, в том числе и перед вами, уважаемые жители», – написал он. О своих дальнейших планах Зашляпин не сообщает. Дозвониться до него не удалось.

Напомним, Андрей Зашляпин был избран по конкурсу весной 2019 года. До этого он занимался бизнесом – был соучредителем ООО «Среднеуральское стройуправление».

Среднеуральск, Евгения Вирачева

Среднеуральск. Другие новости 18.01.21

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