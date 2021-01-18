Орлов заменил руководителя аппарата мэрии Ковальчика на своего человека из правительства

Врио главы Екатеринбурга Алексей Орлов назначил руководителем аппарата мэрии Марину Фадееву. Александр Ковальчик, ранее занимавший эту должность, уволился из мэрии. Об этом «Новому Дню» сообщили в пресс-службе администрации.

Марина Фадеева работала помощником Орлова, когда он еще был первым замом губернатора, и пришла в мэрию вслед за ним.

Александр Ковальчик в данный момент для комментариев недоступен. Напомним, главой аппарата он был недолго – на эту должность его утвердили 21 декабря. До этого он был первым заместителем главы. Но незадолго до своего возвращения в областное правительство тогда еще мэр Александр Высокинский назначил первым замом Орлова, а Ковальчика понизил в должности. После ухода Высокинского Орлов автоматически стал временно исполняющим обязанности главы.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 18.01.21

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