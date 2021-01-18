Замглавы Екатеринбурга по экономике Марина Андрусь уходит из мэрии

Замглавы Екатеринбурга по стратегическому планированию, экономике и финансам Марина Андрусь покидает свою должность. Сегодня у нее последний рабочий день в администрации города. Информацию «Новому Дню» подтвердили в пресс-службе мэрии. Кто станет новым вице-мэром, отвечающим за формирование бюджета, пока неизвестно.

«Все кадровые решения будут приняты после завершения конкурса на должность главы Екатеринбурга», – сообщили в городской ратуше.

Отметим, Марина Андрусь работала в мэрии под руководством бывшего градоначальника Александра Высокинского, который в декабре вернулся в областное правительство в должности первого вице-губернатора.

Как ранее сообщал «Новый День», сегодня также уволился Александр Ковальчик, бывший при Высокинском первым замом, а затем переведенный на должность руководителя аппарата мэрии. По неофициальным данным, Ковальчик будет участвовать в конкурсе на избрание мэра Среднеуральска. Сегодня вместо него на должность главы аппарата была назначена Марина Фадеева – она работала помощницей Алексея Орлова, когда он был первым замгубернатора Свердловской области. Когда Орлов перешел в администрацию Екатеринбурга, она ушла вслед за ним.

Отметим, что Алексей Орлов при вступлении в должность врио главы города обещал не устраивать кадровых революций в мэрии.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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