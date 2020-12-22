И.о. главы Екатеринбурга Алексей Орлов пообещал не устраивать кадровых революций в мэрии

Первый замглавы Екатеринбурга Алексей Орлов, который с сегодняшнего дня становится исполняющим обязанности мэра, прокомментировал, с чего начнет работу в городской ратуше.

«У нас общая задача – подготовка к Универсиаде. Это абсолютно новый учебный формат в плане подготовки студентов. И, конечно, 300-летие Екатеринбурга. Но в чем заключается работы главы города? Чтобы каждый из вас, выходя на улицу, мог пользоваться нормальным удобным транспортом. Не поскользнулся, выйдя из подъезда. Проехать на машине без снежных заносов. Гулять в парковых зонах, видеть аккуратно постриженные газоны. Вот вся эта повседневная работа, которой вы надо заниматься с утра до ночи», – прокомментировал Орлов на брифинге после того, как дума приняла отставку Александра Высокинского.

Он также отметил, что под его руководством будет завершена работа по подготовке к концессии общественного транспорта. «Это очень серьезный объем инвестиций, который может быть привлечен в том числе с федерального уровня. Это полное обновление трамвайного парка и путей. Это большая работа, которая уже ведется два года и уже близка к финалу. Потенциальные участники конкурса уже есть, это серьезные участники», – сообщил новый градоначальник.

Алексей Орлов также ответил на вопрос, что будет с командой прежнего мэра в администрации города. «Преемственность во власти всегда есть. Да, конечно, перенастройка будет. По персоналиям с Александром Геннадьевичем [Высокинским] мы еще будем обсуждать, кого он возьмет к себе в команду, соответственно, у меня такие же люди есть. Но никаких революций не будет точно. Ни один человек не останется без работы. Да, будут какие-то перемещения, чтобы повысить эффективность работы, и все», – заявил и.о. главы.

Орлов также пообещал еще раз просмотреть проекты, которые два года продвигал Высокинский на посту мэра, – в частности строительство канатной дороги.

«Я пока первый замглавы. Еще будет конкурс [по отбору кандидатов на место мэра], депутаты решат, кто станет главой. Когда начнется прием документов кандидатов, я приму решение. Впереди очень непростой период новогодних праздников – длительный, затяжной, когда в основном жители останутся дома. Надо, чтобы праздники прошли спокойно, поэтому эти десять дней нам надо трудиться, а 11 января уже посмотрим», – заявил Орлов.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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