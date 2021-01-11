Начался набор желающих побороться за кресло мэра Екатеринбурга

Сегодня, 11 января, с 9:00 в администрации Екатеринбурга начался прием документов для участия в конкурсе по отбору кандидатур на должность главы Екатеринбурга. Документы желающие могут представить до 17 часов 22 января (суббота, воскресенье – выходные).

Как сообщается на сайте гордумы, претендент на должность главы мегаполиса должен быть не младше 21 года, иметь высшее образование в области государственного, муниципального управления, экономики, финансов, юриспруденции, государственного, муниципального аудита, а также иметь опыт руководящей работы в этих отраслях не менее трех лет.

Напомним, Екатеринбургская дума объявила конкурс по отбору кандидатов на должность главы города 22 декабря, после ухода Александра Высокинского. Со стороны администрации города в конкурсную комиссию вошли вице-спикер думы Виктор Тестов, председатель горизбиркома Вадим Антошин и глава муниципальной общественной палаты Александр Косинцев. От губернатора Куйвашева в составе комиссии первый замруководителя аппарата губернатора Вадим Дубичев, замруководителя аппарата губернатора, директор государственно-правового департамента Игорь Ромшин и замгубернатора, руководитель аппарата губернатора Валерий Чайников. Первое заседание конкурсная комиссия проведет 26 января в 14:00 в старом зале заседаний городской думы. Финальное голосование депутатов за нового мэра состоится там же 1 февраля.

Как уже писал «Новый День», осенью 2018 года таким же образом единогласно был утвержден в должности главы города Александр Высокинский, который был креатурой губернатора Евгения Куйвашева. Предполагается, что новым мэром Екатеринбурга станет Алексей Орлов, бывший первый зам Куйвашева, который перешел в мэрию и сейчас является исполняющим обязанности главы города. Интересно, что Орлов, заведя рабочий аккаунт в инстаграме, зарегистрировался под именем glava.ekb.

Добавим, 8 декабря 2020 года депутаты областного заксо отклонили народную законодательную инициативу о прямых всенародных выборах мэра.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 11.01.21

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