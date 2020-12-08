Заксо отклонило инициативу о прямых выборах мэра: «Вспомните деревню, где техничку выбрали»

Депутаты заксобрания на сегодняшнем заседании большинством голосов в первом же чтении отклонили «Народную законодательную инициативу» о возвращении прямых выборов мэра. За проголосовали всего пять депутатов, против – 34, один – воздержался.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инициативу представил по «Зуму» один из ее авторов, депутат ЕГД Андрей Пирожков. «Те замечания, те сложности, о которых говорили на комитете, я хотел бы еще раз проговорить, – заявил он. – На самом деле никаких сложностей для принятия в первом чтении нет. Мы очень много общались с людьми, они спрашивали, поможет ли это – возвращение выборов. Мы объясняли, что по Конституции у нас основным источником власти является народ».

Пирожков напомнил, что когда были отменены прямые выборы губернаторов, звучали такие аргументы: «Глава региона должен быть крепким хозяйственником и встроен в вертикаль власти». Это напоминает сегодняшние доводы против прямых выборов мэров. Но потом выборы губернаторов вернули, и президент Владимир Путин объяснил, почему, добавил Пирожков: «В тот момент, когда выборы губернаторов отменили, в стране шла гражданская война, а губернаторы поддерживались криминальными элитами. Неужели мы все еще боимся в нашей области каких-то криминальных элит?» – спросил Пирожков. Также депутат ЕГД сказал, что ссылка на несовершенство народного законопроекта не должна мешать его принятию в первом чтении. «Российское законодательство не требует определять полномочия глав городов областным законом. Это регулирует устав муниципалитета», – напомнил он и призвал депутатов принять законопроект, так как в его поддержку поставили подписи 13 тысяч свердловчан.

Депутат Вячеслав Вегнер ответил Пирожкову вопросом: «А внесли ли вы какие-то поправки? Хотя бы на меня письмо направили? Мы говорили о том, что изменения нужны – нужны, где они? Что сделано?»

Пирожков ответил, что «Народная инициатива» хотела это сделать, и обращалась за помощью к депутатам заксо. Как уже сообщал «Новый День», накануне авторы «Народной инициативы» обратились к парламентариям с открытым письмом. Они напомнили, что акция по сбору подписей показала: люди хотят выбирать глав городов, и попросили заксо голосовать по совести, а парламентарии могут вносить правки в проект закона. «Давайте я направлю поправки от себя, но это полностью извратит ваш закон», – предложил Вегнер.

Людмила Бабушкина от себя на правах спикера добавила, что избранного главу, если он не оправдает доверия граждан, будет очень сложно отстранить от власти – только с помощью референдума, а это затратно. Добавим, еще до рассмотрения законопроекта, в перерыве сегодняшнего пленарного заседания, Людмила Бабушкина скептически высказалась о перспективах принятия «Народной законодательной инициативы». Спикер указала, что в этом законопроекте нет четкого регулирования, кем будет избранный глава: главой администрации, председателем городской думы или кем-то еще. Она также напомнила, что четыре ключевых ведомства: государственно-правовое управление заксо, юридический совет при Уральском институте регионального законодательства, областная прокуратура и федеральное министерство юстиции – дали почти одинаковые отрицательные отзывы.

Депутат от «Единой России» Владимир Радаев тоже нашел аргумент: напомнил про «деревню, в которой главой выбрали техничку»: «И что она, бедная, должна была делать?» (уборщица Марина Удгодская, неожиданно для себя выигравшая выборы главы сельского поселения в Костромской области, вскоре добровольно сложила полномочия, – прим. ред.).

Новичок заксо, бывший мэр Ивделя Петр Соколюк заявил, что его четыре раза выбирали напрямую, и один раз – через думу. «Нет никакой разницы, как избран глава, – авторитетно заявил он. – Главное, чтобы он работал, чтобы ходил транспорт, чтобы чистились улицы. Меня ни разу никто из горожан не спросил, каким образом меня выбрали».

Эсер Егор Шаламовских отметил, что со слабыми формулировками, изложенными в проекте, «можно найти сильного мэра только в спортзале или на беговой дорожке». Тем не менее он предложил поддержать проект в первом чтении, а потом доработать.

Коммунист Александр Ладыгин заявил, что проект несовершенен, но он обращает внимание на угасание местного самоуправления. «КПРФ будет голосовать за, несмотря на все недостатки», – сказал он.

Либерал-демократ Михаил Зубарев высказал свое мнение: сейчас в главы городов идут профессионалы, которые «доросли» до этой должности. А в прямых выборах всегда есть элемент «мастерства» пиарщиков.

Закрыл дискуссию глава свердловских единороссов Виктор Шептий. Он заявил, что когда принимался областной закон о способах избрания глав, свое мнение выражали через местные думы жители всех 94 муниципалитетов, а не 20, как в этом случае. «Фракция ЕР приняла решение поддержать рекомендацию комитета», – подчеркнул он. Напомним, во фракции ЕР – 36 депутатов.

Как сообщал «Новый День», профильный комитет рекомендовал отклонить народную инициативу, одним из аргументов было то, что ее авторы, сумевшие собрать 13 тысяч подписей, не смогли юридически правильно оформить законопроект.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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