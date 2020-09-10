Активисты сдают в заксо более 13 тысяч подписей за возвращение выборов мэров (ФОТО)

В Екатеринбурге завершился сбор подписей жителей за возвращение прямых выборов мэров в Свердловской области. Менее чем за два месяца группе «Народная инициатива» удалось собрать 14 972 подписи, после перепроверки решено было оставить 13 109.

«Все это подписи живых людей, но, к сожалению, из-за ошибок в оформлении (где-то по вине подписанта, в редких случаях по вине сборщика) после внутренней проверки мы не можем их сдать в заксо, поскольку сдаем только «чистые» подписи», – отметил один из активистов Владислав Постников.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня коробки с подписными листами и итоговый протокол активисты сдадут в аппарат заксобрания региона. Если областной избирком признает 10 тысяч подписей подлинными, законопроект «Народной инициативы» будет вынесен на обсуждение депутатов.

Активисты решили отметить это событие оригинальным способом. Перед входом в областной парламент они поставили железную дверь, разрисованную уличным художником Ромой Инком, прошли через нее с коробками и после этого зашли в здание заксобрания.

Видео скоро появится на нашем канале.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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