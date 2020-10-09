Народный законопроект о прямых выборах рассмотрят не раньше 27 октября

Народный законопроект о прямых выборах мэра Екатеринбурга не будет рассмотрен на ближайшем пленарном заседании заксобрания Свердловской области.

Как пояснил «Новому Дню» начальник пресс-службы заксо Алексей Сидорский, чтобы начать работу над законопроектом, заксо должно принять постановление, назначив ответственный за него профильный комитет (вероятно, это будет комитет по региональной политике и развитию местного самоуправления). Чтобы принять постановление, заксо должно собраться на пленарное заседание. Это произойдет в ближайший вторник, 13 октября. После этого инициатива поступит в профильный комитет, который рассмотрит ее и даст рекомендацию заксобранию – принимать его или отклонить. Добавим, в этот комитет входят четыре единоросса: бывший управляющий Горнозаводским управленческим округом Михаил Ершов, бывший глава города Серова Владимир Анисимов, член президиума регионального политсовета ЕР Алексей Коробейников, врач Михаил Голованов и один коммунист – Александр Ладыгин.

Напомним, авторы законопроекта подали в заксо 13 тысяч подписей жителей области, поддержавших инициативу о возврате прямых выборов мэров. По закону необходимо было собрать 10 тысяч, но общественники решили перестраховаться, и в итоге успешно преодолели этап проверки подлинности подписей. К слову, народную инициативу прокомментировали Дмитрий Песков и Николай Цуканов. Полпред президента отметил, что некоторая дополнительная мотивация для избранного чиновника все же есть. Пресс-секретарь главы государства сообщил, что мнение горожан в таком вопросе должно быть учтено.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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