Проект народной инициативы о возврате прямых выборов мэров рассмотрит заксо

Депутаты заксобрания рассмотрят обращение общественников о возврате прямых выборов мэров – законопроект успешно прошел этап проверки подписей. Об этом сегодня на фейсбуке сообщил активист Владислав Постников.

Напомним, авторы законопроекта подали в заксо 13 тысяч подписей жителей области, поддержавших инициативу о возврате прямых выборов мэров, – по закону необходимо было собрать 10 тысяч, но общественники решили перестраховаться.

Сбор подписей начался в конце июля. Активистам мешали: сначала «Областная газета» волокитила опубликование законопроекта, затем министерство общественной безопасности и полицейские начали отбирать у волонтеров кубы, считая их сборно-разборными конструкциями при проведении незаконной акции протеста. О том, что это агитация, которая регулируется совсем другим законом, они не обратили внимания. Суд оштрафовал нескольких активистов.

К слову, народную инициативу прокомментировали Дмитрий Песков и Николай Цуканов. Полпред президента отметил, что некоторая дополнительная мотивация для избранного чиновника все же есть. Пресс-секретарь главы государства сообщил, что мнение горожан в таком вопросе должно быть учтено.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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