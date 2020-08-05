Сбор подписей приравняли к пикету: суд вынес решение по первому делу о разгоне волонтеров

Судья Ленинского районного суда Максим Антропов вынес решение по делу Андрея Пирожкова, которого полицейские посчитали организатором незаконного пикета с использованием сборно-разборных конструкций. Пирожков заплатит штраф за то, что он как член зарегистрированной заксобранием группы собирал подписи за возврат прямых выборов мэра внутри куба с надписью о том, что в нем собирают подписи. Сумма штрафа – 20 тысяч рублей. Суд также постановил вернуть изъятое имущество.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня в суде выступил полицейский, который объяснил, что куб – это средство агитации, на нем были написаны призывы. И поэтому волонтеры проводили пикет, а использование конструкций на пикете возможно только после подачи уведомления в министерство общественной безопасности. Он также указал, что если бы куб нужен был только для удобства граждан, то можно было обойтись без таких картинок. Адвокат Пирожкова Антон Косачев настаивал, что никакого пикета не было, куб нужен, чтобы люди понимали, куда подходить, к тому же он защищает от осадков. «Люди знают, что у театра драмы собирают подписи, они это знают из социальных сетей и других источников. Знают, что примерно там, они идут к театру драмы, но нужно видеть, куда конкретно подходить», – отметил юрист. И раз никакого несогласованного пикета не было. Пирожков к этому добавил, что не считает себя организатором (ч. 2 ст. 20.2 КоАП «Организация публичного мероприятия без подачи уведомления»). «Я вчера объяснял, что я председатель инициативной группы, а не организатор. Я не могу быть организатором, потому что никакого мероприятия не было. Шел сбор подписей», – сообщил он.

Суд также должен рассмотреть административные дела Максима Верникова и Алексея Карамузина, на них выписали протоколы по ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ. Дата пока не назначена. Их также задержали накануне. Сегодня волонтеры, напомним, возобновили сбор подписей, но без кубов. Активисты также подали уведомление в МОБ о проведении пикета с использованием сборно-разборной конструкции, чтобы таким образом легализовать свои кубы в глазах МОБа и полиции, но они уверены, что МОБ им откажет.

Полиция изымает имущество у сборщиков подписей в сквере

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 05.08.20

Волонтеры возобновили сбор подписей за прямые выборы мэра после задержаний (ФОТО, ВИДЕО). / Организаторам всероссийского голосования повысят премии и раздадут благодарности. / Фармпроизводство Петровых нацелилось на пытающихся забеременеть. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»