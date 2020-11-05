Облсуд отменил штраф сборщику подписей под законопроектом о прямых выборах

Свердловский облсуд отменил общественнику Максиму Верникову штраф за якобы нарушение закона о массовых мероприятиях при сборе подписей по народным законопроектом о прямых всенародных выборах глав городов.

«Впервые я одержал победу в суде, и впервые пожалел, что проигнорировал заседание. Огромное спасибо моему адвокату Ирине Ручко и всем причастным», – написал Верников в соцсети и добавил: «Кстати, в тот день, когда нас задержали, господин Кашигин, ответственный за массовые мероприятия в городском МВД, пообещал, что в случае оправдания, публично перед нами извинится. Что ж, Александр Геннадьевич, ждем-с». Адвокат Ирина Ручко также прокомментировала свою победу: «Народная инициатива не должна подвергаться преследованию и придиркам, согласилась судья Свердловского областного суда, отменив постановление судьи Ушакова и прекратив производство по делу в отношении Максима!»

Как уже писал «Новый День», в начале августа сотрудники министерства общественной безопасности пытались разогнать активистов, которые собирали подписи за возврат прямых выборов мэра. По мнению чиновников, имела место несанкционированная акция с использованием быстровозводимых сборно-разборных конструкций, которая требует согласований, чего сделано не было. Трех активистов – Андрея Пирожкова, Максима Верникова и Алексея Карамузина – задержали, составили на них протоколы и приговорили к штрафам.

Напомним, активисты все-таки смогли за два месяца собрать более 13 тысяч подписей жителей в свою поддержку, а затем успешно преодолели этап проверки на подлинность подписных листов. Теперь инициативу должны рассмотреть депутаты областного парламента. Предполагалось, что законопроект о возвращении прямых выборов мэра заксобрание рассмотрит 27 октября, но заседание было перенесено на 17 ноября из-за угрозы распространения коронавируса.17 ноября его тоже вряд ли рассмотрят – на этот день намечено первое чтение проекта бюджета 2021 года.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 05.11.20

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