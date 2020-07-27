Министерство общественной безопасности выгоняет сборщиков подписей, угрожая «митинговой» статьей

Сотрудники министерства общественной безопасности пытаются выгнать активистов, которые собирают подписи за возврат прямых выборов мэра. Как передает корреспондент РИА «Новый День», чиновники считают, что у театра драмы идет несанкционированная акция с использованием быстровозводимых сборно-разборных конструкций, которая требует согласований, чего сделано не было. Активисты уходить отказываются, ссылаются на консультацию с юристами, которые объяснили – сбор подписей акцией не является.

Напомним, сбор подписей идет уже третий день, с вечера пятницы. До этого момента общественникам никто не мешал. Для того чтобы законопроект о возврате прямых выборов мэра был рассмотрен заксобранием, необходимо собрать 10 тысяч подписей. До начала сбора текст народной инициативы должна была опубликовать «Областная газета», однако третью неделю официальное СМИ области затягивает этот процесс. Авторы инициативы подали иск в суд.

Екатеринбург, Светлана Загороднева, Семен Саливанчук

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