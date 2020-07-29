«Областная газета» опубликовала текст народной инициативы. Волокита с публикацией происходит не впервые

«Областная газета» сегодня опубликовала проект закона о возвращении прямых выборов мэра. С этого дня авторы народной инициативы могут официально собирать подписи – их необходимо набрать 10 тысяч чтобы заксобрание рассмотрело проект.

Народная инициатива была зарегистрирована 13 июля, на следующие сутки начался отсчет 60 дней, за которые общественники должны собрать 10 тысяч подписей. Но это можно делать только после публикации в «Областной газете». Главный редактор официальной газеты области Дмитрий Полянин не стал этого делать, сославшись на то, что такое происходит впервые и процедура неясна. Активисты подали в суд и начали сбор подписей, не дожидаясь публикации.

Отметим, в «Областную газету» в истории Свердловской области уже направлялись народные инициативы для публикации. Это было в 2010 году, Евгений Артюх, бывший тогда заместителем председателя фракции КПРФ в Свердловской областной думе, зарегистрировал три народных законодательных инициативы – о ветеранах труда, об ограничении роста тарифов на ЖКХ и о выплатах матерям. Несмотря на то, что Артюх был депутатом, проекты регистрировались именно как народные инициативы, причем через суд, так как аппарат заксобрания отказался регистрировать инициативную группу. После судебного решения Артюх направил тексты для опубликования в «Областной газете», но получил отказ. «В своем письме «Областная газета» сообщает, что «не может публиковать на своих страницах проекты законов и пояснительные записки, присланные Вами в редакцию», а далее «В областной Думе 28 депутатов. Если каждый депутат будет направлять в «Областную газету» инициированный им законопроект для публикования, то создастся полная неразбериха», – сообщал тогда "Деловой квартал". Авторы проектов обещали обратиться в суд. Добавим, тогда в результате политических решений народные инициативы рассмотрены так и не были, депутаты обсуждали аналогичные проекты, но поданные как депутатские инициативы.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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