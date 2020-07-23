Авторы законопроекта о возврате прямых выборов мэров через суд требуют публикации в «Областной газете»

Авторы народной инициативы о возвращении прямых выборов мэра обратились в суд, чтобы заставить «Областную газету» опубликовать соответствующий законопроект. Иск подан в отношении главного редактора Дмитрия Полянина, в требованиях – признать незаконным бездействие Полянина и обязать его незамедлительно опубликовать документ. Только после публикации можно будет собирать подписи.

«Несмотря на прямое указание Закона № 4-ОЗ (абз. 2 ч. 1 ст. 50): «Редакция областной газеты не вправе отказать в публикации законопроекта в областной газете», главный редактор Полянин Дмитрий Павлович фактически отказался от опубликования, что выражается в его бездействии: в течение 4 (четырех) рабочих дней со дня получения всех материалов для публикации (законопроекта, пояснительной записки к нему) главный редактор уклоняется от подписания в печать готового к опубликованию законопроекта, мотивируя это следующим: «пробелами в законе в части процедуры выдвижения и рассмотрения народной инициативы», упомянув также финансовый вопрос о необходимости оплаты публикации», – говорится в заявлении (есть в распоряжении редакции). Указывается также, что газета существует на бюджетные деньги и публикует все нормативно-правовые акты Свердловской области на регулярной основе, а «реализация прав граждан на народную законодательную инициативу не основана на коммерческих отношениях с областной газетой в силу закона».

В Кировском районном суде подтвердили, что иск поступил, дело поручили судье Наталье Марковой, в течение недели должно быть принято решение о принятии его к производству. Как пояснил корреспонденту «Нового Дня» истец Игорь Яшанов, у суда есть два месяца, чтобы рассмотреть исковое заявление. Но на сбор подписей тоже отведено два месяца, и отсчет начинается с 14 июля. Отвечая на вопрос, может ли суд рассмотреть иск в укороченные сроки, юрист заметил: «Может, мы вправе сами заявить об этом, пока не заявляли. Но надо это сделать». Член инициативной группы Василий Рыбаков отметил, что даже если суд пройдет уже после того, как закончатся сроки для сбора подписей, у инициативной группы будет возможность снова заявить такую инициативу.

Напомним, 13 июля заксобрание зарегистрировало инициативную группу граждан, которые выступают за возвращение прямых выборов глав муниципалитетов. Активисты разработали соответствующий законопроект, и им надо 10 тысяч подписей жителей в свою поддержку, чтобы инициативу рассмотрели депутаты. Однако для начала инициативу должна опубликовать «Областная газета». Ее главный редактор Дмитрий Полянин волокиту с опубликованием объясняет пробелами в законодательстве. «Закон в части процедуры выдвижения и рассмотрения народной инициативы содержит много пробелов. Думаю, что никто не думал о его реальном применении. Ни о документации, ни о гарантиях, ни о распределении расходов на всех стадиях прохождения народного законопроекта. По моему мнению, это скорее декларация о намерениях, чем закон. Подводные камни усложняют продвижение документа. Не исключаю, что он может не преодолеть эти пороги, если инициаторы отдадут предпочтение скорости, а не юридической безупречности. Со своей стороны могу заверить всех участников процесса, что все нормативные требования будут соблюдены», – прокомментировал он свою позицию в фейсбуке несколько дней назад.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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