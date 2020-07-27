«Областная газета» пообещала опубликовать текст народной инициативы о возврате прямых выборов мэра

«Областная газета» опубликует законопроект о возврате прямых выборов мэра и пояснительную записку к нему. «Народная законодательная инициатива будет опубликована в «Областной газете» в среду, 29 июля», – сообщает сегодня официальная газета области и в качестве иллюстрации к новости публикует фото документов.

Народная инициатива была зарегистрирована 13 июля, на следующие сутки начался отсчет 60 дней, за которые общественники должны собрать 10 тысяч подписей. Но это можно делать только после публикации в «Областной газете». До сих пор этого сделано не было, главный редактор Дмитрий Полянин объяснил волокиту неясностью процедуры. Общественники подали иск в суд, рассмотрение было назначено на 13 августа. Однако авторы народной инициативы не стали дожидаться и уже организовали сбор подписей в сквере у театра драмы. Сегодня туда пришли представители министерства общественной безопасности и потребовали свернуть деятельность, назвав ее пикетом с использованием быстровозводимых конструкций.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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